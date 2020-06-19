BM yıllık raporuna göre mülteci sayısı 80 milyonu buldu
Birleşmiş Milletler, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesi, yıllık raporunu yayımladı. Rapora göre, dünyada 2019 sonu itibariyle mülteci sayısı 80 milyonu buldu. Yani Türkiye nüfusu kadar insan ya mülteci ya sığınmacı konumunda ya da ülke içinde yerinden edilmiş.
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NTV 19.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 11:23
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