Mumbai'de ölüme yolculuk

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden Mumbai'de toplu ulaşım hizmetleri alarm veriyor. Yaşanan kriz öyle bir düzeye ulaştı ki, aşırı kalabalık yüzünden banliyö trenlerinde her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.

NTV 10.09.2021 - 17:47 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 17:52

DİĞER VİDEOLAR