Mumbai'de ölüme yolculuk

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden Mumbai'de toplu ulaşım hizmetleri alarm veriyor. Yaşanan kriz öyle bir düzeye ulaştı ki, aşırı kalabalık yüzünden banliyö trenlerinde her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor.
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NTV 10.09.2021 - 17:47| Son Güncelleme : 10.09.2021 - 17:52
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