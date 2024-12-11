Münbiç'te devasa tünel ağı görüntülendi
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonunda terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağı görüntülendi.
Münbiç'te arama tarama faaliyetleri sürüyor. İlçede apartmanların bulunduğu bir mahallede PKK/YPG terör örgütünün kazdığı metrelerce uzunluktakı tünel ağı bulundu. Birbirine bağlı tünellerde, araç girişi için yapılan yol dikkati çekiyor. Teröristlerin araç sokabileceği genişlikteki tünellerin içinde lastik izleri ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaları bulundu. Tünellerin ne kadar uzunlukta olduğu bilinmiyor.
SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç'in de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.
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