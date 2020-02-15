Münih'te kritik İdlib görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te yoğun bir diplomasi trafiği içinde. Kritik görüşmelerinden biri de Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'laydı. Görüşmede hangi başlıklar ele alındı? Çavuşoğlu başka hangi isimlerle görüştü? NTV Temsilcisi Güldener Sonumut, NTV canlı yayınında görüşmenin ayrıntılarını anlattı.
NTV Haber 15.02.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 15.02.2020 - 20:36
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