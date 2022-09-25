Müşteriler durumu yanlış anladı, restoran saniyeler içinde boşaldı
Brezilya’da bir restoranın müşterileri, caddede koşan üç kişiyi görünce paniğe kapıldı. Koşanların kaçtığını düşünen müşteriler de panikle kaçmaya başladı ve restoran saniyeler içinde boşaldı. Gerçekse daha sonra anlaşıldı. İşte garsonun bile işini bırakıp kaçtığı o görüntüler...
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