Peru'da muz ağacı yapraklarını maske yaptılar

Peru'da Amazon ormanlarında yaşayan yerliler, virüse karşı savunmasızlar. Maskeleri olmayan yerliler muz ağacı yapraklarıyla korunmaya çalışıyorlar. Kendilerini izole eden yerlililer gıda sıkıntısı yaşamaya başladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.