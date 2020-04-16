Peru'da muz ağacı yapraklarını maske yaptılar

Peru'da Amazon ormanlarında yaşayan yerliler, virüse karşı savunmasızlar. Maskeleri olmayan yerliler muz ağacı yapraklarıyla korunmaya çalışıyorlar. Kendilerini izole eden yerlililer gıda sıkıntısı yaşamaya başladı.

NTV 16.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:38

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