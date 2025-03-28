Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, 7,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre deprem, Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısını vurdu. 7,7 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin ardından bazı binaların yıkıldığı görülüyor. Sarsıntı Tayland, Hindistan ve Çin'de de hissedildi.
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