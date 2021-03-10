Myanmar'da rahibeden dikkat çeken eylem

Myanmar'da askeri darbe kadar, darbe sonrası demokrasi yanlılarına yönelik polis şiddeti de konuşuluyor. Myitkyina kentinde bir rahibe dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi ve gösteriler sırasında polisin önünde diz çöktü. Rahibe Ann Rose Nu Tawng, güvenlik güçlerinden göstericilere ateş açmamalarını istedi.
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NTV 10.03.2021 - 15:39| Son Güncelleme : 10.03.2021 - 15:56
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