Nancy Pelosi kutlama yapan Demokratlar'ı böyle susturdu (ABD'de azil oylaması)
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylandı. Trump, "Ortada hiçbir suç yokken, hakkındaki azil maddeleri onaylanan ilk insanım" ifadesini kullandı. Senato'da yapılacak yargılama sürecine ilişkin ise "Korkmuyorum" dedi. Dünya medyasında en çok paylaşılan görüntülerden biri de oylamanın açıklandığı ana dair bir görüntüydü. Nancy Pelosi, Trump'ın azil istemiyle senato'da yargılanması kararını açıkladıktan sonra Demokratlar'ın sevinç gösterilerini böyle engelledi.
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