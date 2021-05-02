NASA astronotları Dünya'ya döndü (1968'den bu yana bir ilk yaşandı)
SpaceX ve NASA tarafından gerçekleştirilen, ‘‘insanlı ilk operasyonel uçuşun’’ astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya döndü. 6 ay süren görevlerini tamamlayan üç Amerikalı ve bir Japon astronotu taşıyan kapsül, Florida açıklarına indi. Apollo 8’in Pasifik Okyanusu’na 27 Aralık 1968’de inişinden bu yana, ilk defa ABD mürettebatlı bir uzay aracı denize iniş gerçekleştirdi.
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NTV 02.05.2021 - 10:31| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 10:48
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