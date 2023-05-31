NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren halka açık NASA toplantısı sona erdi. Tarihinde ilk kez hakla açık yapılan toplantının ardından NASA, tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntülerini paylaşarak UFO'ların varlığını kabul etmemiz gerektiğini söyledi.
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