NASA tarihinde ilk kez halka açık UFO toplantısı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren halka açık NASA toplantısı sona erdi. Tarihinde ilk kez hakla açık yapılan toplantının ardından NASA, tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntülerini paylaşarak UFO'ların varlığını kabul etmemiz gerektiğini söyledi.

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