NATO komutanı NTV'ye konuştu: Tehditlere hazır olduğumuzu herkese gösteriyoruz
NATO'nun 2018 yılında tırmanan Rusya tehdidine karşı kurduğu Ortak Norfolk Gücü Komutanı Koramiral Douglas Perry, NTV'den Güldener Sonumut'un sorularını yanıtladı. Tatbikatların ittifak için önemine vurgu yapan Amerikalı Amiral, Rusya tehdidine dikkat çekti, eğitim ve tatbikatlarla NATO üyelerinin ittifakı savunma kabiliyetlerini kanıtladığını vurguladı. (Kamera: Cüneyt Ali Horozal)
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