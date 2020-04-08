NATO küresel salgında ne yapmalı? (NATO Uzmanı NTV'ye yanıtladı)

Küresel salgın dünyadaki birçok uluslararası kurum tartışmaların odağında. NATO her ne kadar daha önceki yıllarda insani operasyonlar konusunda bazı adımlar atmış olsa bile bu salgına hazırlıksız yakalandı. Şimdi dünyanın en önemli askeri teşkilatı olan NATO'nun yeni tehdit algılarını gfündeme alması gerektiği belirtiliyor. NATO Uzmanı Doç. Aylin Ünver Noi, Mete Çubukçu'nun sorularını yanıtladı.

NTV 08.04.2020 - 11:04 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 11:35

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