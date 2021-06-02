NATO tatbikatı sona erdi

Türkiye’nin de bulunduğu 15 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı, Romanya'nın Cincu kentinde gerçekleştirildi. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, tatbikatın yapıldığı alandan notlarını paylaştı.
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NTV Haber 02.06.2021 - 00:53| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 00:56
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