NATO tatbikatı sona erdi

Türkiye’nin de bulunduğu 15 NATO üyesi ülkenin katıldığı Steadfast Defender 2021 Tatbikatı, Romanya'nın Cincu kentinde gerçekleştirildi. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, tatbikatın yapıldığı alandan notlarını paylaştı.

NTV Haber 02.06.2021 - 00:53 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 00:56

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