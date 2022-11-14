NATO ve AB’den taziye mesajları

İstanbul İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından, dünyadan taziye mesajları geldi. Nato Genel Sekreteri Stoltenberg mesajında, İstiklal Caddesi’ndeki ‘‘Görüntülerin şok edici’’ olduğunu belirtti, ‘‘Olaydan etkilenen herkese en derin başsağlığı mesajını iletirim. NATO Türkiye ile dayanışma içerisindedir’’ dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yse Twitter hesabından Türkçe başsağlığı mesajı yayımladı. Zelenski mesajında, ‘‘Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır’’ ifadelerine yer verdi.
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