NATO'nun 4. maddesi ne anlama geliyor?

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine NATO bugün olağanüstü toplanacak. Prof. Dr. Giray Saynur Derman gerçekleşecek NATO görüşmesini ve NATO'nun dördüncü maddesinin ne anlama geldiğini NTV ekranında yorumladı.
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NTV Haber 28.02.2020 - 11:48| Son Güncelleme : 28.02.2020 - 11:53
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