NATO'nun 75'inci yıl zirvesi: Gündem Ukrayna Savaşı
ABD'nin başkenti Washington'ın ev sahipliği yaptığı NATO'nun 75'inci kuruluş yıldönümü zirvesi açılış töreniyle başladı. Liderler aile fotoğrafı çektirdi. ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakı Rusya'ya karşı birlik olmaya çağırdı.
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