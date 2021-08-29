NBA yıldızına Floyd gibi gözaltı

ABD’nin Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınırken polise direndiği için şok tabancasıyla elektrik verilen NBA’in yıldız oyuncusu Jaxson Hayes’in polis kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde polisin Hayes'in boğazına dizini bastırdığı, ünlü basketbolcunun "nefes alamıyorum" dediği görülüyor.

NTV 29.08.2021 - 11:13 | Son Güncelleme : 29.08.2021 - 11:19

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