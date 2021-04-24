Nehir kenarında buz tsunamisi

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, nehir akıntısı sebebiyle kıyaya taşarak tsunami etkisi yarattı. Nehir kenarındaki parmaklıklıları kıran buz kütleleri, sahilde gezinenleri korkuttu.

NTV 24.04.2021 - 14:19 | Son Güncelleme : 24.04.2021 - 14:34

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