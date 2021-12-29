Nehirde dikkat çeken manzara

Polonya’daki Odra nehrinde su sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle ‘Şuga’ denilen buz kütleleri oluştu. Dikenli ve yapışkan olan bu kütleler yüzeyi kaplayarak nehrin akış hızını yavaşlatıyor. Uzmanlar Şuga’ların küresel ısnma nedeniyle daha nadir oluşmaya başladığına dikkat çekiyor.
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