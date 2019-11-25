Nehrin buz tabakaları denize böyle aktı

Dünyanın en uzun beşinci nehri olan ve ön Türk tarihinde önemli yeri bulunan Yenisey Nehri, Kuzey Denizi'ne akıyor. Güçlü debisiyle üzerindeki kalın buz tabakalarını yüzlerce kilometre sürükleyen Yenisey, Rusya'da fotoğrafı en fazla çekilen nehirlerin başında geliyor. İşte o anlar... (Dünyanın Haberi, NTV)

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