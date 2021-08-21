Nehrin ortasında yatan adam herkesi korkuttu

ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir ihbar telefonu itfaiyeyi harekete geçirdi. İhbara göre, bir adam Arkansas Nehri’nin ortasında, dakikalardır hareketsiz yatıyordu. İtfaiye ekibi, kanoyla ilerleyerek nehirdeki adama ulaştığında herkes rahat bir nefes aldı. ‘Ölü’ zannedilen adam yaşıyordu, ve sadece ‘serinlemek’ için nehirdeydi. Olayın ardından itfaiye departmanı sosyal medyadan ‘‘Lütfen serin kalmanın alternatif yollarını bulun’’ mesajını paylaştı.
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ntv.com.tr 21.08.2021 - 13:14| Son Güncelleme : 21.08.2021 - 13:22
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