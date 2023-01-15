Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak iniş sırasında düştü
Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal merkezli Yeti Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağı Katmandu'dan Pokhara'ya doğru uçuyordu. Uçak Pokhara havalimanına inmeye çalıştığı sırada düştü. Düştükten sonra alev alan uçaktakileri kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Nepal ordusu kazada en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.
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