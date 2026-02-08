Nesli tükenme tehlikesindeydi... Dev balina ölüsü karaya vurdu
08.02.2026 08:26
Son Güncelleme: 08.02.2026 08:34
AA
Şili'nin orta kesiminde yer alan popüler sahil kasabası Algarrobo, Cumartesi günü nadir görülen ve üzücü bir doğa olayına ev sahipliği yaptı.
Dünyanın en büyük ikinci balina türü olan bir Sei balinası, kıyı şeridinde ölü halde bulundu.
Sahil şeridine vuran devasa karkas, kısa sürede bölge halkı ve ziyaretçilerin odak noktası haline geldi. Yetkililer olay yerinde incelemelerde bulunurken, çevre sakinleri bu görkemli canlının kıyıya vuruşunu şaşkınlıkla izledi.