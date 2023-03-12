Netanyahu’nun yargı düzenlemesine karşı protestolar 10. haftasında

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar 10. haftasına girdi. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere pek çok kentte on binlerce gösterici sokağa çıktı, ''diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları atıldı.

DÜNYA HABERLERİ