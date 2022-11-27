New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı
ABD’nin New York kentinde metro raylarına düşen bir adam, bilincini kaybetti. Polis ve bir yolcu, zamana karşı yarışarak, trenin gelmesine saniyeler kala baygın haldeki adamı kurtarmayı başardı. İşte, polis memurunun vücut kamerasının kaydettiği o anlar...
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