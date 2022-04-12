New York metrosundaki saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
ABD’nin New York kentinde, metro istasyonunda düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İlk bilgilere göre 13 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde bulundu. Gaz maskesi takan ve işçi tulum giyen saldırgan henüz yakalanamadı.
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