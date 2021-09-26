New York'ta Kıbrıs görüşmeleri

İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü. Görüşme sonrası NTV canlı yayınına bağlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar soruları yanıtladı.
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NTV Haber 26.09.2021 - 00:20| Son Güncelleme : 26.09.2021 - 00:35
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