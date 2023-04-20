New York'ta otopark çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın güney bölgesinde, bir otopark kısmen çöktü. 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İtfaiye yetkilileri, binada altı işçinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını, birinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini kaydetti.
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