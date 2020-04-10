New York'taki toplu mezar havadan görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin, New York kentine de ev sahipliği yapan New York eyaleti, dünyada en çok corona virüs vakasının görüldüğü yer oldu. New York eyaleti 160 bin üzerinde vakayla, İspanya ve İtalya'yı geride bıraktı. New York can kaybında, İtalya ve İspanya'nın gerisinde. New York'taki bir adadaki toplu mezarsa havadan görüntülendi.
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NTV 10.04.2020 - 17:21| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 17:57
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