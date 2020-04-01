New York'taki Türk doktor anlattı: Yeni çıkacak olan kit ile sayılar milyonlara varabilir
Corona virüs salgınının ABD'de en çok etkilediği eyalet New York. Eyalette vaka sayısı 50 bine yaklaşıyor. NewYork–Presbyterian Hastanesi'nde görev yapan Kardiyolog Doktor Özgen Doğan, NTV yayınında eyaletteki son durumla ilgili bilgi verdi.
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NTV 01.04.2020 - 09:05| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 09:24
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