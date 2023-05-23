New York'taki Türkevi saldırganının görüntüleri yayınlandı

ABD'de New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıdı. NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması istendi.

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