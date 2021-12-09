Niagara Şelalesi'nde drone destekli kurtarma operasyonu

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Şelalesi’ne otomobiliyle düşen kadın sürücüyü kurtarmak için ekipler nefes kesen bir operasyon düzenledi. Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen, tavanına kadar suya batmış haldeki aracın yanına helikopterden dalgıç indirildi. Drone destekli kurtarma operasyonda ekipler, kadın sürücüye ulaşmayı başardı ancak artık çok geçti.

Haberler - NTV 09.12.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 14:32

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