Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn Japonya'dan Lübnan'a nasıl kaçtı?
Nissan'ın Eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçışı dünya gündeminden düşmüyor. İddiaya göre gözetim altında tutulan eski CEO, evine gelen müzik grubunun kontrbas kutusuna girerek ülkeden kaçmayı başardı. İşte olaya ilişkin ayrıntılar...
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