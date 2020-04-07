Norveç'te virüs salgını kontrol altında

Corona virus nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirdiği Norveç'te salgının kontrol altına alındığı açıklandı. 187 kişinin hayatını kaybettiği Danimarka'da ise hayat normale dönüyor. Yaklaşık bir ay önce kapatılan kreş ve okulların yeniden açılmasına karar verildi.

NTV 07.04.2020 - 15:07 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 16:07

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