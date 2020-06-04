Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç’in kuzeyinde yaşanan toprak kayması 8 evi denize süpürdü. Ülkenin Krakneset bölgesinde yaşanan olay sonrası güvenlik güçleri bir kişiyi tahliye etti. Olay nedeniyle ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.
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ntv.com.tr 04.06.2020 - 11:29| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 11:37
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