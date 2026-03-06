NTV Canlı yayınında Tel Aviv'e saldırı anı

İsrail ve ABD'nin, müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaş 6 günü geride bıraktı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürüldüğü saldırılar şiddetlenerek devam ediyor.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor. İran'ın balistik füzelerle hedef aldığı Tel Aviv'den sık sık siren ve patlama sesleri yükseliyor. İsrail'in hava savunma sistemleriyle karşı koymaya çalıştığı saldırılardan birine NTV ekibinden Osman Terkan ile kameraman Cüneyt Ali Horozal canlı yayında tanık oldu.