NTV ekibi Beyrut'ta: BM Barış Gücü askerlerine İsrail saldırısı
BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılar devam ediyor. Son 3 günde 3 kez saldırıya uğrayan BM Barış Gücü UNIFIL, bu kez de İsrail tanklarının hedefi oldu. UNIFIL, İsrail tanklarının mevzinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla gi̇rdi̇ğini duyurdu. 15 barış gücü görevlisi yaralandı. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, İsrail saldırısı altındaki Beyrut'tan son durumu aktardı. (Kamera: İbrahim Ateşoğlu)
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