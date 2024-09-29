NTV ekibi Beyrut'ta: Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak?
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırının ardından, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi ve Sur kentine yoğun hava saldırıları düzenledi. NTV ekibinden Özden Erkuş, Beyrut'tan son durumu aktardı. (Kamera: Yunus Özkan)
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