NTV ekibi Beyrut'ta: İsrail bombalarından geriye enkaz kaldı
Lübnan'a hem havadan hem karadan saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu. Saldırıda en az bir Hizbullah yetkilisinin hedef alındığı bildirildi. Birleşmiş Milletler, İsrail'den Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve kara kuvvetlerini geri çekmesini istedi. NTV Ekibinden Ahmet Örsoğlu, bölgedeki son durumu aktardı. (Kamera: İbrahim Ateşoğlu)
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