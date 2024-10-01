NTV ekibi Beyrut'ta: İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı

İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonu başladı. Operasyona Kuzey Okları adı verildi. ABD, İsrail'in operasyon hakkında bilgi verdiğini açıkladı. NTV ekibinden Özden Erkuş Beyrut'tan son durumu aktardı. (Kamera: Yunus Özkan)