NTV ekibi büyük hasarı görüntüledi. İran'ın misillemesi devam ediyor
13.03.2026 18:17
Son Güncelleme: 13.03.2026 18:40
NTV - Haber Merkezi
İran'ın İsrail ile ABD saldırılarına yönelik misillemesi sürüyor. Bu defa füzeler İsrail'in kuzeyindeki Zarzir bölgesini hedef aldı. NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal hasarın meydana geldiği bölgedeydi.
