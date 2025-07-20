NTV ekibi çatışma bölgesinde: Süveyda çevresinde çatışma sesleri
Suriye'nin güneyinde süren çatışmalara dair Cumhurbaşkanı Ahmed Şara cumartesi günü ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamadan saatler sonra Süveyda şehri dışında, ateşkes kararının ulaşmadığı noktalarda, yeniden silah sesleri gelmeye başladı, dumanlar yükseldi. Çatışma bölgesinde bulunan NTV ekibinden Baran Bila ve Cüneyt Ali Horozal olayları görüntüledi.
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