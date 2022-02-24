NTV sirenlerin çaldığı Mariupol'de

Rus lider Putin, sabaha karşı harekat emri verdi. Rus birlikleri kısa süre içerisinde Ukrayna'nın kritik askeri merkezlerini bombaladı. Gün boyu patlamaların duyulduğu Mariupol'de bulunan NTV ekibinden Burak Özcan ve Kameraman Bahattin Demir gelişmeleri aktardı.

Haberler - NTV Haber 24.02.2022 - 21:25 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 21:33

DÜNYA HABERLERİ