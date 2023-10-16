NTV ekibi Gazze sınırında: Çatışmanın izleri araçların üzerinde
İsrail-Hamas çatışmalarında şu ana kadar 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 700 kişi de yaralandı. İsrail'de de can kayıpları bin 300'ün üzerinde. Çatışmaların 10'uncu gününde, Gazze'ye kara harekatının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Mısır sınırındaki Refah kapısında da Gazzelilerin bekleyişi sürüyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, Sderot'ta son durumu aktardı.
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