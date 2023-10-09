NTV ekibi Gazze sınırında: Hamas saldırıda bu roketleri kullandı
Ortadoğu yeniden şiddet sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi. İsrail'de en az 800, Gazze'de ise 560 kişi hayatını kaybetti. Kentten İsrail'e yönelik roket atışları ise gece boyu devam etti. İsrail güçleri de sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. NTV ekibinden Osman Terkan ve Kameraman Cüneyt Ali Horozal, İsrail Aşkelon'dan son durumu aktardı.
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