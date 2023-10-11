NTV ekibi Gazze sınırında: İsrail-Hamas çatışmasında 5. gün
Hamas'ın İsrail'e yönelik baskınının ardından başlatılan İsrail'in karşı saldırısı 5. gününde sürüyor. İsrail'de ölü sayısı bin 200'ü geçti. Filistin'de ise ölü sayısı bin 55 olarak açıklandı. Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanı devam ederken, Hamas da füzelerle Gazze sınırını hedef alıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, kameraman Cüneyt Ali Horozal ile bölgedeki son durumu aktardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Filistin-İsrail
- Gazze