NTV ekibi Hamas'ın vurduğu kentte: Aşkelon'a roketler atılıyor
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roket atışları dördüncü gününde de devam ediyor. Gazze'den atılan bazı roketler, Aşkelon şehri çevresinde konuşlandırılan İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada etkisiz hale getirildi. NTV ekibinden Osman Terkan, kameraman Cüneyt Ali Horozal ile Aşkelon'da son durumu aktardı.
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