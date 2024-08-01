NTV ekibi Haniye'nin cenaze töreninde: Binlerce kişi sokakları doldurdu
Suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende yüksek güvenlik önlemleri alındı. Haniye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. NTV ekibinden Baran Bila ve Ali Çabuk, Tahran'dan konuya ilişkin izlenimlerini aktardı. (Kamera: Cumhur Çatkaya)
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