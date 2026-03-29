NTV ekibi İsrail'de vurulan tesisin yakınlarında. Saldırı anı kamerada
29.03.2026 18:01
Son Güncelleme: 29.03.2026 18:13
NTV - Haber Merkezi
İsrail'de Ramat Hovav Sanayi Tesisi'ne saldırı düzenleyen İran, tesisin yakınlarındaki yüksek gerilim hattına bir saldırı daha gerçekleştirdi. O anlar bölgenin yakınındaki NTV ekibi tarafından canlı olarak görüntülendi.
