NTV ekibi İsrail'de vurulan tesisin yakınlarında. Saldırı anı kamerada

29.03.2026 18:01

Son Güncelleme: 29.03.2026 18:13

NTV - Haber Merkezi

İsrail'de Ramat Hovav Sanayi Tesisi'ne saldırı düzenleyen İran, tesisin yakınlarındaki yüksek gerilim hattına bir saldırı daha gerçekleştirdi. O anlar bölgenin yakınındaki NTV ekibi tarafından canlı olarak görüntülendi.